Cameroun : près de 60 morts dans les zones en crise

Depuis le 29 mai dernier, l’on enregistre une série de décès dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord Cameroun, du fait des crises sécuritaires.

Le bilan est lourd. Du sang coule à flot, des morts sont enregistrés par dizaines sur les fronts sécuritaires Nord-Ouest, Sud-Ouest et Extrême-Nord Cameroun. Entre le 30 mai et le 10 juin 2022, plusieurs événements tragiques se sont produits.

Au moins 57 personnes ont perdu la vie tant du côté des civils que du côté de l’armée ou de celui des hommes armés identifiés comme séparatistes ou comme membres de la secte terroriste Boko Haram. L’incendie de l’hôpital de district de Mamfé vient de s’ajouter dans la longue liste des pertes matérielles.

En effet, sur le front Nord-Ouest et Sud-Ouest, la crise dite anglophone en cours depuis 2016, ne cesse faire des victimes. Sur la période indiquée plus haut, ce front enregistre plus de décès que le front septentrional.

De sources médiatiques en effet, le 29 mai dernier, une incursion des séparatistes anglophones dans la localité de Kajifu, arrondissement d’Akwaya, département de la Manyu région du Sud-Ouest, se solde par la mort de 24 civils.

Le lendemain, 30 mai 2022, l’armée régulière neutralise une dizaine de séparatistes. Ces hommes armés tombent au cours de l’opération ayant conduit à la libération de la sénatrice Elizabeth Regina Mundi, détenue en captivité depuis le 30 avril. L’information est du ministère de la Défense (Mindef).

Dans la soirée du mercredi 1er juin 2022 aux environs de 18h et 30 minutes, quatre éléments des forces de défense et de sécurité ouvrent le feu sur les villageois. Le bilan est de neuf civils tués, dont une fillette de 18 mois, quatre femmes et quatre hommes. Le drame se déroule dans la localité de Missong par Zhoa arrondissement de Fungom, département de la Menchum région du Nord-Ouest, informe un communiqué du Mindef.

Dans la nuit du 07 au 08 juin, cinq gendarmes sont tués dans le département du Noun, région de l’Ouest. Les assaillants venus de la région du Nord-Ouest, ont fait irruption au poste de du Groupement polyvalent d’intervention de la gendarmerie nationale dans la localité de Kouoptamo, département du Noun, région de l’Ouest Cameroun. Ledit poste est situé entre Ngoketundjia dans la région du Nord-Ouest et Njitapon dans la région de l’Ouest.

Sur le front de l’Extrême-Nord, une attaque des milices armées islamistes perpétrée la 31 mai 2021 entraîne la mort de sept personnes. Trois civils et quatre soldats sont tombés au cours de cette incursion de Boko Haram dans un village de la région de l’Extrême-Nord.

Par ailleurs, sur ces deux fronts, l’on déplore aussi les pertes matérielles dont la plus récente est l’hôpital de district de Mamfe. Neuf bâtiments sur les 12 que compte cette infrastructure sont partis en fumée dans la nuit du 08 juin 2022. L’acte est attribué à un groupe d’hommes armés non identifiés, les séparatistes probablement.