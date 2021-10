Cameroun – privatisation de l‘eau : une manifestation contre la Banque mondiale à Yaoundé

Elle a été organisée le 13 octobre 2021 par une coalition d’organisations de la société civile, de syndicats et de militants des droits humains.

Dans le cadre des activités de la Semaine africaine de l’eau, une coalition d’organisations de la société civile, de syndicats et de militants des droits humains, informe l’opinion publique qu’elle a tenu plusieurs activités visant à dénoncer la privatisation de l’eau. Au rang desquelles une conférence internationale, une marche pacifique contre la Banque mondiale à Yaoundé.

« Le Groupe de la Banque mondiale fait de la privatisation une solution clé à la crise de l’eau en Afrique. C’est le plus grand bailleur de fonds de la gestion de l’eau dans les pays en développement, avec des prêts et des financements acheminés par l’intermédiaire de la Société financière internationale (SFI) du groupe (…) L’eau est un bien public et ne devrait pas être gérée ou contrôlée par une entreprise privée », défend Younoussa Abbosouka, responsable du Centre africain de plaidoyer.

Il ajoute : « le Cameroun a déjà traversé une tempête provoquée par la privatisation de l’eau. Maintenant, notre gouvernement doit nous protéger de la pression de la Banque mondiale, qui souffle des vents forts en faveur des profits, et non du bien être des personnes. Protégeons le Cameroun et garantissons son avenir avec optimisme en investissant dans l’eau publique ».

Cette coalition annonce d’autres manifestations pour maintenir l’eau dans le domaine public.