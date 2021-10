Cameroun-Prix Les Afriques 2021 : les noms des 5 finalistes dévoilés

Bernardine Evaristo ; Fiston Mwanzamujila ; Abdelaziz Baraka Sakin ; Marc Alexandre OHO Bambe ; Sndiwe Magona sont en lice pour succéder à Ayobami Adebayo, Prix Les Afriques 2020.

Qui succédera à Ayobami Adebayo ? Plus que quelques jours et le vainqueur sera connu. Le comité de lecture vient de sélectionner les cinq finalistes du Prix Les Afriques édition 2021. Ce sont cinq romans de cinq auteurs qui mettent en exergue une cause humaine, sociétale, idéologique, politique, culturelle, économique ou même historique en rapport avec l’Afrique ou sa diaspora qui sont en concurrence.

Il s’agit de des livres « Fille, femme, autre de Bernardine Evaristo ; La danse du Vilain de Fiston Mwanzamujila ; Les Jango de Abdelaziz Baraka Sakin ; Les Lumières d’Oujda de Marc Alexandre OHO Bambe et Mère à mère de Sndiwe Magona.

Le Prix Les Afriques a été créé par l’association de lecteurs LA CENE Littéraire. Celui-ci récompense depuis 2016, la fiction la plus importante de la littérature africaine et afrodescendante parue au cours de l’année précédente. Il est décerné annuellement, sur vote d’un Comité de lecture et ensuite d’un jury constitué de personnalités influentes issues du milieu littéraire africain.

Cette récompense est dotée d’un montant de 6 000 francs suisses, d’une œuvre d’art d’une valeur de 3500 francs suisses de l’artiste Momar SECK, de l’achat des droits d’auteur pour la zone « Afrique francophone » du roman primé si entente avec l’éditeur.