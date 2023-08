Cameroun-produits au formol : les responsables iront en prison

A l’occasion de la réunion relative à la mise en place d’une plateforme multisectorielle en charge des opérations conjointes de contrôle sanitaire des aliments, Luc Magloiure Mbarga Atangana a annoncé cette mesure. L’utilisation du formol se fait par des commerçants véreux qui veulent accélérer le processus de maturation ou de conservation des denrées alimentaires telles que la banane, des fruits et légumes ainsi que la viande et le poisson. Une pratique qui inquiète les autorités car, le formol est une substance chimique toxique et cancérigène utilisée pour la conservation des morts.

Une reunion a eu lieu sous instruction du Premier ministre chef du gouvernement en présence des représentants des administrations sectorielles, de l’Agence des normes et de qualité (ANOR)du Conseil national de la consommation (CONACO) et de la Ligue Camerounaise des consommateurs (LCC) pour la prise des mesures. L’objectif était de trouver les moyens de dissiper la psychose installée au sein de l’opinion publique suite au phénomène du murissage de la banane et de l’ananas par le biais du formol.