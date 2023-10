Cameroun-projets du BIP : taux de réalisation physique seulement à 40.77%

Les chiffres ont été présentés ce 05 octobre 2023 à Yaoundé, au cours de la première session du Comité National de Suivi de l’Exécution Physico-financière de l’Investissement Public au titre de l’exercice 2023.

Au terme de ces assises, les statistiques affichent un taux d’engagement financier de 42,12% en valeur relative (FCFA 570,07 milliards en valeur absolue) contre 54,41% à la même période de l’exercice 2022, soit une baisse de 12,29 points ; Le taux de liquidation est quant à lui de 37,40% en valeur relative (FCFA 506,23 milliards en valeur absolue) contre 53,23% au terme du mois de septembre 2022, soit une perte de 15,83 points ; Le taux d’ordonnancement est de 34,98% en valeur relative (FCFA 473,54 milliards en valeur absolue) contre 49,86% à la même période de l’exercice 2022, soit une diminution de 14,88 points ; et le taux d’exécution physique des projets affiche 40,77% contre 56,10% à la même période de l’exercice 2022, soit une baisse de 15,33 points.

Selon le ministère de l’Economie, cette tendance baissière de la situation globale de l’exécution physico-financière par rapport à la même période en 2022 est principalement liée à l’exécution peu satisfaisante des projets relevant des financements extérieurs. Ceux-ci affichent un taux de décaissement de 25,93% contre 58,28% à la même période en 2022, soit une baisse de 32,35 points et un taux de réalisation physique de 33,11% contre 61,78% à la même période en 2022, soit une diminution de 28,67 points.

Toutefois on observe une hausse de l’exécution des projets relevant des crédits délégués et des ressources transférées par rapport à la même période de l’exercice 2022. De manière spécifique, l’évaluation indique un taux d’engagement de 67,19 % contre 19,94 % à la même période de l’exercice 2022, soit un gain de 47,25 points ; un taux de liquidation de 25,58 % contre 8,08 % au terme du troisième trimestre de l’exercice 2022, soit une hausse de 17,50 points ; et un taux d’exécution physique de 41,53 % contre 40,52 % au 30 septembre 2022, soit une augmentation de 1,01 point. L’on note que les régions de l’Ouest et du Nord-ouest enregistrent les meilleures performances avec des taux d’exécution physique respectifs de 58,86% et 58,67%.