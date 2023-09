Cameroun-Projets : la 3è édition du Fonds-Proto est ouverte

Le lancement a eu lieu le 1er septembre 2023 au cercle municipal de la mairie de Yaoundé.

Lancé le 15 juin 2020 par l’Agence de promotion des petites et moyennes entreprises (Apme), le Fonds de prototypage en abrégé «Fonds proto » a pour ambition de «réduire les difficultés éprouvées par les entrepreneurs et protéger la propriété intellectuelle relative à leurs idées de projet ou leur projet». Ceci en facilitant l’accès au marché des produits ou services sur un horizon de trois ans au plus après le démarrage du projet . Il sera dans ce sens question de mobiliser les acteurs financiers et les institutions bancaires afin de financer les étapes du prototypage et assurer la viabilité et la pérennité du Fonds.

Pour cette troisième édition, le MINPMEESA, a invité les porteurs de projets innovants, Les PME voulant mettre sur le marché un produit ou service innovant ; les partenaires économiques et du développement ; les investisseurs et les fonds de développement à soutenir cette action afin de favoriser la transformation locale et dont de l’économie nationale.