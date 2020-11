Cameroun : PWD de Bamenda affrontera le Kaizer chiefs en Ligue des champions

Le représentant Camerounais à la Champions League africaine a été fixé sur son adversaire ce 9 novembre 2020. PWD de Bamenda va faire face au club sud-africain le plus titré.

Kaizer chiefs d’Afrique du sud sera l’adversaire de PWD De Bamenda pour le compte du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions.

Le verdict du tirage au sort en a ainsi décidé ce 9 novembre 2020. L’équipe de Pascal Abunde se prépare depuis plusieurs semaines. Celle-ci a livré de nombreux matchs amicaux, parmi lesquels un en Guinée équatoriale contre Futuro King (0-0). Avant la désignation de son adversaire, PWD était attendu en Lybie pour se confronter à Ahly de Tripoli.

Un déplacement désormais hypothétique quand on sait que le championnat Elite one débute demain et que le tour préliminaire de la CAF se jouera entre les 20-22 novembre 2020, et les matchs retour du 27-29.

Le Kaizer Chiefs Football Club est un club de football sud-africain basé à Soweto, Johannesburg, fondé le 7 janvier 1970. Il s’agit du club le plus titré et le plus populaire d’Afrique du Sud. On estime à environ 16 millions le nombre de supporters du club, disséminés en Afrique du Sud et dans les pays voisins. Les joueurs du club sont surnommés Amakhosi, ce qui veut dire les Seigneurs ou les Chefs en zoulou.