Cameroun : quand trois maîtres chanteurs font paniquer le milliardaire Baba Danpullo

En exploitant des informations privées de la famille de l’homme d’affaires, une bande d’escrocs lui a extorqué de l’argent. Certains membres du gang en détention à la prison centrale de Yaoundé-kondengui sont passés aux aveux devant la barre.

Une enquête de Kalara revête que M. Baba Ahmadou Danpoullo n’a pas le sommeil tranquille depuis un certain temps à cause des appels téléphoniques de certaines personnes qui le menacent et lui exigent de fortes sommes d’argent. Le célèbre homme d’affaires accuse Alioum Ahmadou Ahidjo et Yaouba Oumarou d’être les principaux acteurs de ses malheurs.

Ces derniers avaient dénoncé M. Aou Hamidou avec qui ils sont en détention à la prison centrale de Kondengui comme étant leur complice principal informateur. C’est ce qui ressort des débats de l’affaire tenus devant le Tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif le 17 novembre 2021.

Le représentant du plaignant a présenté les faits au Centre du procès en présence d’Almioum Ahmadou Ahidjo et Yaouba Oumarou qui sont passés aux aveux. Seul M. Aou Hamidou, leur supposé complice a totalement nié les faits.

Selon le représentant de M.Baba Danpullo et témoin de l’accusation, son mandataire a commencé à recevoir les appels insistants et menaçants d’Alioum Ahmadou Ahidjo depuis le mois d’août 2021. Ce dernier, qui avait obtenu tous les numéros téléphoniques et les informations sur la vie privée de M. Baba Danpullo, se présentait comme l’informateur de l’Etat sur les différentes opérations des « Ambazoniens » dans la région du Nord-Ouest.

Il prétendait aussi protéger l’important ranch de bœufs du plaignant contre les agresseurs du mouvement abamzonien. M. Alioum Ahmadou Ahidjo avait alors exigé à l’homme d’affaires de lui faire un dépôt d’une somme de 100 milles F. Pris de panique, l’homme d’affaires s’était exécuté compte tenu de la pertinence des informations que son interlocuteur lui donnait.

Faux magistrat…

Le lendemain, dit-il, les exigences du mis en cause étaient montées d’un cran. Il avait demandé à sa victime de lui envoyer la somme de 500 mille puis celle de cinq millions de F, faute de quoi il avait menacé de faire exécuter tout son personnel domestique dont il semblait bien maîtriser les noms, a poursuivi le témoin de l’accusation.

Pour lui, les informations sur la base desquelles le prévenu Alioum Ahmadou Ahidjo traquait son patron provenait de Yaouba Oumariou, le frère d’une ex-épouse de M. Baba Danpullo, d’une part, et de M. Aou Hamidou, d’autre part. Ce dernier connaît bien le plaignant pour avoir pris part dans son domicile en compagnie de son oncle aux réunions d’une association qui regroupe les ressortissants de leur village commun.

Les choses vont tourner au fiasco quand les mis en cause décident d’exiger du milliardaire des fonds exorbitants. Pour s’assurer de la crédibilité de ces interlocuteurs, l’homme d’affaires va demander à les rencontrer pour une concertation. Ils lui opposent un refus catégorique en l’informant que s’ils le rencontraient, ils allaient le tuer.

Une attitude qui va pousser M. Baba Danpullo à ne pas céder aux pressions et à recourir aux forces de l’ordre pour l’ouverture d’une enquête. Cette dernière conduira à l’arrestation d’Alioum Ahmadou Ahidjo et Yaouba Oumarou, qui vont dénoncer plus tard M. Aou Hamidou comme étant l’informateur.

Par ailleurs, le représentant de M. Baba Danpullo a indiqué que même après l’arrestation des mis en cause, les appels téléphoniques menaçants se sont poursuivis. Cette fois-ci, c’est un individu qui se présentait comme étant un magistrat en charge du dossier de l’affaire concernant le mis en cause.

En effet, le prétendu magistrat sollicite de l’argent de l’homme d’affaires. Quand ce dernier demande à le rencontrer, le magistrat prétexte qu’il est confinement pour avoir été atteint de Covid-19. Des recherches faites par le plaignant auprès du TPI de Yaoundé centre administratif ont permis de découvrir que le juge qui connaît le dossier est une dame et non un homme.

De nouvelles investigations de la police permettront de déceler que les appels téléphoniques décriés étaient amis à partir de la prison centrale de Kondengui. L’enquête policière se poursuit dans le but de déterminer le « magistrat » usurpateur. (…) Le tribunal a clos les débats et compte rendre son verdict le 15 décembre 2021, date de la prochaine audience.

En rappel, Baba Ahmadou Danpullo est un homme d’affaires camerounais. L’homme le plus riche en Afrique francophone au Sud du Sahara en 2019 selon Forbes Afrique. Il a notamment fait fortune dans l’immobilier, investi dans l’agroalimentaire, les télécommunications, le transport etc.