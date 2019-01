Cameroun : quatre charges retenues contre Maurice Kamto

Trouble à l’ordre public, hostilité contre la patrie, rébellion de groupe et insurrection sont les griefs portés à l’encontre de ce leader de l’opposition.

Le gouvernement a finalement retenu quatre charges contre Maurice Kamto. 48h après son arrestation. Le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) est encore détenu à Yaoundé dans une cellule du Groupement spécial d’opérations (GSO), une unité d’élite de la police nationale.

Ses avocats ont pu avoir accès à lui en fin de journée. Ils ont ainsi pu prendre connaissance des charges qui pèsent contre ce leader de parti d’opposition. Quatre charges au total : trouble à l’ordre public, hostilité contre la patrie, rébellion de groupe et insurrection.

Avec lui, 67 militants et soutiens, dont Albert Dzongang, Paul Éric Kingue, l’artiste Valsero, Célestin Djamen ; ou encore Christian Penda Ekoka, ancien conseil à la présidence de la République.

C’est au total 67 personnes arrêtées dans le cadre des manifestations organisées par le MRC samedi 26 janvier dernier. Les charges retenues contre ces militants sont notamment, « manifestations, réunions illégales, rébellion de groupe », etc.

Le MRC a organisé samedi dernier ce qu’il a appelé « la marche blanche » pour revendiquer la victoire à l’élection présidentielle du 7 octobre 2018; et contre la crise anglophone. Manifestations interdites par le gouvernement. Des échauffourées qui en ont découlé, Maurice Kamto et ses partisans ont été arrêtés le 28 janvier à Douala et à Yaoundé.