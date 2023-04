Cameroun : Queen Etémé prépare son septième album

En prélude à la sortie de ce dernier, la diva camerounaise de la musique, fait déguster aux mélomanes et fans du monde entier, « Water Culture » dont la sortie est prévue en mi-2023.

Ce nouveau projet artistique de Queen Etémé a été enregistré avec sa nouvelle maison de disques Mensy records. Découverte.

C’est l’une des artistes connus en Afrique, de par sa personnalité dynamique, sa maîtrise vocale, ses valeurs et son expérience de la scène, elle est la doyenne de la musique authentique. Pendant près de 15 ans, elle s’est mise au service des autres ; l’humanitaire sa deuxième passion après la musique. D’ailleurs, l’artiste de renommée internationale est la conseillère du Réseau mondial des femmes d’impact.

Après les albums « A New day for Africa » et « Amazing Experience, » respectivement cinquième et sixième albums, Queen Etémé revient dans le marché musical. Avec ce nouveau single Water Culture qui marque son coming back sur la scène musicale inernationale, Queen assoit sa position de mama Africa.

Water Culture en bref…

Water Culture s’inspire de la nature vivante et prône les valeurs authentiques telles que la reconnaissance au créateur, la cohésion sociale, l’amour… Enregistré en décembre 2022 au studio B de la Maison Mensy à Yaoundé, Water Culture de la diva Queen Etémé est un hymne à la célébration de la vie.

Cette mélodie a été créée pour atteindre une très large audience de l’occident à l’orient et du septentrion au midi. La galette musicale qui mixe afro-oriental et électro rassemble toutes les cultures. Cet opus vous fait découvrir une Diva Queen Eteme dans une profondeur colorée, avec des sonorités natures. Tout ce qu’il faut pour mettre d’accord le public de tout âge, de tout genre et de toute ethnie.

Annoncée au Sud-Cameroun et à Bangui

Authentique et légitime à la terre mère le Cameroun, Queen Etémé est attendue au Sud-Cameroun pour un concert-événement de levée de fonds. Le restaurant du cabaret Le Caviar servira d’Ébolowa servira de cadre le 03 juin 2023 à la soirée artistique pour les causes humanitaires. Au service des autres, car ayant fait de cela sa deuxième passion après la musique, Queen Etémé mettra le cap sur Bangui en République Centrafricaine en vue de participer au Forum des femmes africaines pour le développement et la paix (Ffadp) qu’organise le Réseau mondial des femmes d’impact les 13 et 15 juillet 2023. Enfin, le 14 juin 2023 la sortie officielle du titre de trois minutes et quarante-huit secondes, « Water Culture », de l’artiste interprète camerounaise Queen Etémé.