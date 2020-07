Cameroun : qui est Bertrand Mbouck, le nouveau DG de Dangote Cement

Le comptable agréé et certifié au Royaume Uni et à la Camacet au Cameroun est un habitué des challenges qui doit désormais mettre son expérience au service de la cimenterie du milliardaire nigérian Aliko Dangote.

À 42 ans seulement, Bertrand Mbouck est le nouveau Directeur général de Dangote Cement, entreprise de production et commercialisation du Ciment. Il a pris fonction le 13 juillet 2020.

Ce jeune Camerounais n’a presque pas eu de répit dans sa carrière après l’obtention de son baccalauréat scientifique en 1997, et sa sortie de l’université Catholique d’Afrique Centrale avec une maîtrise en Sciences et Techniques Comptables et Financière. En 2001, le cabinet Ernst & Young, où il fut passé comme stagiaire le retient.

Trois ans plus tard Bertand Mbouck est promu chef de mission senior dans le cabinet Ernst & Young. Avant 30 ans, il est le directeur de mission du cabinet. En 2008, après 7 ans chez Ernst & Young Cameroun devenu CAC – International, Bertrand Mbouck décide de relever les nouveaux challenges.

Il est recruté comme directeur financier régional chez Wärtsilä qui vient de s’installer en Afrique Centrale. Wärtsilä est une multinationale finlandaise spécialisée dans la fourniture d’énergie par des centrales électriques et la motorisation des navires et plateformes pétrolières. 7 ans plus tard, cet expert-comptable formé en Grande-Bretagne et inscrit dans l’ordre britannique des experts comptables (ACCA – UK) postule pour être DG. Poste qu’il obtient parmi un océan de candidatures.

A Dangote Cement où il trouve un nouveau challenge, il devra notamment poursuivre la pénétration du marché africain en général et camerounais en particulier. Dans un contexte où, de multiples chantiers infrastructurels sont engagés çà et là. Il doit aussi affronter la concurrence qui bat son plein dans le domaine. Rappelons Bertrand Mbouck, remplace au poste de DG, le Nigérian Abdullali Baba. Il doit tout faire pour cimenter sa place.