Cameroun : qui est Marguerite Fonkwen Atanga, nouveau DG de CCA-Bank ?

La décision est ressortie du conseil d’administration le 24 avril 2023 à Yaoundé.

La banquière camerounaise Marguerite Fonkwen Atanga a été promue au poste de directeur général de CCA Bank. Elle remplace à ce poste Alexis Megudjou, qui avait, le 28 avril 2020, pris les rênes de la 15e banque à lancer ses activités au Cameroun, après y avoir été DGA.

La nouvelle promue dispose d’une riche expérience dans le domaine de la finance, dans lequel elle officie depuis plus de vingt ans. Elle a travaillé pour des multinationales parmi lesquelles Standard Chartered Bank Cameroon et Société Générale Cameroun. Sur le plan académique, elle est titulaire d’un Exécutif MBA en Administration des Affaires à UQUAM au Canada. Diplôme auquel s’ajoute plusieurs certifications et formations professionnelles.

Elle arrive dans un contexte où la santé financière de l’institution bancaire est bonne. « Le Directeur général sortant passe à sa remplaçante une situation financière avec des normes prudentielles entièrement respectée conformément à la réglementation bancaire en vigueur », souligne le communiqué rendu public par le conseil d’administration.

En termes de chiffre on note donc : un total bilan de 533 milliards de Fcfa, un résultat net 2021 de 4,2 milliards de Fcfa et un produit net bancaire 2021 de 24, 4 milliards de Fcfa. Avec plus de 4 ans d’activité, la banque affiche un encours de crédits 229 milliards de Fcfa. L’encours des dépôts lui se chiffre à 432,991 milliards de Fcfa.