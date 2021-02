Cameroun : qui est Martin Mindjos Momeny, le nouveau président de la Chambre d’agriculture ?

Il a été nommé ce 24 février 2021 par le Chef de l’Etat. Il remplace à ce poste Joseph Roland Matta, décédé le 23 septembre 2020, après avoir passé à peine quatre mois à la tête de cette chambre consulaire.

La Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun (Capef) a un nouveau président. La vacance à ce poste a pris fin ce mercredi, avec la nomination par le président de la République du Cameroun Paul Biya de Martin Paul Mindjos Momeny.

Avant sa nomination, Martin Mindjos était directeur des études, des programmes et de la coopération au ministère de l’Agriculture et du Développement rural (Minader). Ingénieur agronome à la base, il avait rejoint son administration d’origine en 2017, après un passage au ministère des Mines, de l’Industrie et de Développement technologique (Minmidt), en qualité de directeur de l’industrie.

Il aura pour principale mission à la tête de la Capef, de promouvoir l’agriculture, les pêches, l’élevage et les forêts, et de défendre les intérêts de ces filières auprès des autorités publiques. Il revient donc à ce haut fonctionnaire de contribuer à créer suffisamment de richesses et d’emplois dans ces différents secteurs d’activités.

Par ailleurs, dans son plan d’action, Mindjos Momeny trouvera surtout le projet de création d’une micro-banque dédiée au financement de l’agriculture, initié par l’un de ses prédécesseurs, Janvier Mongui Sossomba, décédé le 19 mai 2018. Lancée en février 2016, la collecte de fonds visant à mettre en place cette structure avait déjà permis de mobiliser environ 2 milliards de FCFA, avait indiqué le président de la Capef en mai 2016. Depuis lors, les informations n’ont plus filtré sur ce projet.