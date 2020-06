Cameroun : qui est Odette Engoulou, promue au Comité international olympique

Ancienne athlète pluridisciplinaire, Odette Assembe Engoulou a été nommée le 25 mai dernier dans une commission au Comité international Olympique (CIO). Idem que le célèbre Hamad Kalkaba Malboum, président du Comité national olympique et sportif.

Le Colonel Hamad Kalkaba Malboum et Odette Assembe Engoulou ont été nommés membres de commissions au Comité international Olympique (CIO) le 25 mai 2020. Si le premier et bien connu, la seconde l’est moins. Odette Assembe Engoulou fait pourtant partie des 100 membres actifs du CIO et vient d’être promue membre de la commission affaires publiques et développement social par le sport.

Sa Carrière d’athlète se décline en trois disciplines : basketball, badminton et handball. Lorsqu’Odette Assembe Engoulou troque sa tenue d’athlète pour arborer celle de dirigeants, le parcours sportif prend de l’envergure. En 2012 elle est présidente de la Fédération camerounaise de badminton, puis vice-présidente du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun un an plus tard. Sans pour autant décrocher du Badminton.

Puisqu’elle accède au conseil de la Confédération africaine de cette discipline en 2015 et en devient la vice-présidente en charge de la zone 3 deux ans plus tard. Cumulativement à des fonctions de présidente de la commission d’éthique et des affaires juridiques.

Au plan professionnel, après avoir servi à Aéroports du Cameroun (ADC), la dame de 50 ans choisit de se mettre à son propre compte dans les secteurs de la restauration et des travaux publics notamment. Fort entre autres de sa licence et d’un DESS en Droit Privé Licence en droit privé, et son diplôme d’études supérieures en politiques et négociations commerciales.

Soulignons que le Comité international Olympique compte trois camerounais dans ses hautes instances. A savoir le Colonel Hamad Kalkaba Malboum ; Odette Assembe Engoulou ; Issa Hayatou, ancien président de la CAF, désigné membre honoraire du CIO en 2017.