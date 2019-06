Cameroun: Qui sont les nouveaux directeurs du Comité d’organisation du Chan et de la Can

Le directeur, David Nhanack Tonye et ses adjoints Chantal Manda et David Ojong constituent la cheville ouvrière du Comité d’organisation de ces compétions que le Cameroun va accueillir respectivement en 2020 et 2021.

Chantal Manda a été nommé ce 14 juin, directeur adjoint N0 1 du Comité d’organisation local du Championnat d’Afrique des nations (Cochan) et du Comité d’organisation local de la Coupe d’Afrique des nations (Cocan). Compétitions que le Cameroun va abriter respectivement en 2020 et 2021.

Ce professeur des Lycées d’enseignements général (Pleg) est directrice adjointe du tournoi de football féminin depuis l’organisation par le Cameroun de la Can féminine en 2016. Pendant cette compétition majeure, elle a été responsable technique du site de Buea-Limbe. Des compétences qu’elle tient de plusieurs formations suivies en matière d’organisation des grands évènements sportifs

Chantal Manda est secondée par David Ojong. Cet ancien cadre de la présidence de la République a toujours flirté avec l’univers du football. Il a d’ailleurs occupé un poste de responsabilité au ministère des Sports et de l’Education physique (Minsep). Conduire la délégation camerounaise lors des Jeux africains, Jeux du Commonwealth, Jeux de la Francophonie, entres autres sont des missions qu’il a eues à remplir en tant que secrétaire général du Comité national olympique et sportif du Cameroun (Cnosc).

Il est par ailleurs responsable technique opérationnel des Jeux nationaux «Dixiades». Les deux personnalités nommées ce 14 juin font partie de la Direction du tournoi et sont placées sous l’autorité du directeur du Tournoi en la personne de David Nhanack Tonye nommé le 12 juin dernier par le Minsep, Narcisse Mouelle Kombi en qualité de président du Cochan 2020 et le Cocan 2021. Le directeur du tournoi a surfé avec divers sports. L’ancien président de la Fédération camerounaise de judo et de nanbudo a par le passé été consulté pour l’organisation plusieurs compétitions sportives. Ayant fait ses armes en tant que attaché au secrétariat général à la présidence de la République (2003-2007), il va par la suite occuper le poste de Secrétaire général au Minsep.

La direction du tournoi «assure la coordination et le suivi de l’ensemble des activités liées à l’organisation et au déroulement du « Chan Total 2020 » et de la « Can Total 2021 », sans préjudice des missions régaliennes de l’Etat», précise le décret du 04 juin portant création, organisation et fonctionnement du Cochan 2020 et du Cocan 2021.