Cameroun : quiproquo autour de la baisse du prix du ciment

Luc Magloire Mbarga Atangana, a signé un communiqué le 1er septembre 2022 visant à revoir à la baisse les prix du ciment au Cameroun, sur le terrain, la réalité est tout autre.

Dans une note, le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana assure que le ciment MIRA-CO est visible et disponible dans plusieurs quincailleries de la ville de Yaoundé à moindre coût.

« Les prix sont de 4400 et 5100 FCFA contre 4900 et 5400 FCFA homologués respectivement pour les ciments de type 32.5 et 42.5 », indique le ministère du Commerce.

Selon les services du ministère du Commerce, le ciment de marque MIRA sont disponibles dans les quincailleries Mini Métal au quartier Emana, Moproco Messassi, La Maison DG d’Olembe et Mokolo, Dynamique au quartier Éleveur, Rodriguez au petit marché Fougerolles, Cogeni Mvog-ada, entre autres.

Pourtant une enquête de Crtv.cm du 6 septembre 2022 donne une information contraire. « Le tour dans certains magasins de Yaoundé ce 6 septembre permet de se rendre compte que les prix appliqués n’obéissent pas à la grille tarifaire indiquée dans le communiqué du ministre du Commerce ».

Selon le site d’information à capitaux publics, « ces prix du sac du ciment nous ont été présentés dans des magasins visités ce mardi au lieu-dit Vallée Nlongkak et au quartier Tsinga à Yaoundé : ciment de type 42.5 R : 5400 Fcfa et 5100 Fcfa (achat de plus de 100 sacs);

– ciment de type 32.5 R: 4600 F ou 4300 Fcfa (achat de plus de 100 sacs) ».