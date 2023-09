Cameroun-RDPC : le Comité central veut rallumer la flamme militante en contexte de crises diverses

Le secrétaire général du Comité centrale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) a entamé le jeudi 21 septembre 2023, une tournée dans les 10 régions du pays.

Les élections de 2025 approchent. Les partis politiques d’opposition dont le MRC, le PRCN ou encore le SDF préparent des congrès électifs. Pendant ce temps, le Rdpc ne sommeille guère. Jusqu’au début du mois de septembre en cours, le parti du flambeau ardent à travers ses démembrements territoriaux multiplie des motions de soutien à l’endroit de son leader le président Paul Biya. Les cadres et militants de la formation politique alignent une série d’appels à la candidature de celui qui tient le gouvernail de leur formation depuis 1985, en vue de la présidentielle de 2025. A cette démarche, l’opinion est déjà familière. Il aura fallu une autre organisation pour marquer un temps d’arrêt.

Et voici qu’au Comité central du parti au pouvoir, le secrétaire général arbore le bâton de pèlerin. Jean Nkuété a lancé le 21 septembre, une tournée politique qui le conduira dans les dix régions du pays. L’objectif de ce périple est de raviver la flamme militante auprès des membres du parti, susciter davantage l’adhésion des populations, former les militants et les populations sur la question du vote avant les élections prévues en 2025.

Pour ce faire, le Comité central fait le point de la situation du parti dans chaque région. Il procède à l’identification des problèmes tels que les velléités de division et y propose des correctifs. L’étape de lancement n’a pas dérogé à ce principe. A Yaoundé, capitale régionale du Centre, les membres du Comité central, les membres du Bureau politique, les parlementaires, les responsables régionaux du parti et d’autres militants ont participé au rassemblement.

Les propos du secrétaire général du Comité participent de la volonté d’impulser la prise de conscience collective du sommet du parti jusqu’à la base, à une période déterminée de la vie politique nationale. A cet effet, le calendrier électoral prévoit des élections municipales, législatives, régionales et l’élection présidentielle en 2025.

Le parti se disant épouser les principes de la démocratie, est appelé non pas seulement à se remobiliser, mais aussi à redistribuer les cartes sans toutefois attiser les querelles internes. Cela lui permettra sans doute de faire face à l’opposition des partis adversaires malgré leurs difficultés, de maîtriser les préférences de la nouvelle génération d’électeurs dont les mentalités évoluent au gré de l’inflation sans cesse galopante et de l’actualité politique marquée par des crises politiques multiples en Afrique.