Cameroun-recettes de l’État : 800 milliards de F collectés en 2021 grâce au numérique

Pour améliorer le système de collecte, Louis Paul Motaze, ministre des finances a signé le 07 avril 2022 un protocole d’accord avec le Guichet unique des opérations du commerce extérieur (Guce).

Louis Paul Motazé, a présidé la cérémonie de signature entre l’État, les établissements de crédit et le Guichet unique des opérations du commerce extérieur (Guce), du protocole d’accord relatif au paiement des droits de douane, impôts, taxes et redevances diverses sur la plateforme électronique du Guce dénommée e-Guce. Ces paiements digitaux sont effectifs depuis plusieurs années.

« Plus qu’un simple concept, la gouvernance électronique est devenue une approche incontournable pour adresser les problématiques de performance et de compétitivité des administrations, des organisations et des entreprises », a indiqué Isidore Biyiha, DG du Guce.

« Pour vous faire une idée du niveau des opérations de paiement réalisées, avec des exigences de sécurité et de traçabilité, pour le seul compte de l’État, nous sommes progressivement passés de plus de 123 milliards en 2012 à environ 800 milliards en 2021 collectés via la plateforme e-Guce ».

Cette convention a pour objectif de fixer les droits et obligations des parties dans le cadre du paiement par les canaux digitaux et les opérations aux guichets des banques concernant les droits et taxes suscités.