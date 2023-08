Cameroun-recettes fiscales : l’apport de la plateforme « Tresor Pay »

Le ministre des Finances, Louis Paul Motaze a présenté cette solution innovante le 7 août 2023 à Bangou, région de l’Ouest Cameroun.

« Tresor Pay est une plateforme digitalisée d’encaissements de toutes les ressources et de règlement des dépenses découlant de l’exécution de l’exécution des budgets publics » a indiqué Louis Paul Motaze lors du lancement de la plateforme.

L’outil permet non seulement de payer en ligne une série de services non fiscaux afin de les tracer et de les sécuriser, mais aussi de collecter des recettes, de dématérialiser et de sécuriser les reçus de services. Il permet par ailleurs d’améliorer les services et les infrastructures en favorisant, par exemple, l’interconnexion avec le système d’information du Trésor afin de suivre efficacement le flux des transactions électroniques effectuées quotidiennement par les usagers.

« Cette plateforme a été mise en place dans un contexte marqué par la volonté des pouvoirs publics de digitaliser les moyens de paiements publics ».

D’après le budget 2023, en cours d’exécution, les recettes non fiscales sont projetées à 250,4 milliards sur un potentiel aujourd’hui estimé à 800 milliards de FCFA par le ministère des Finances. Avec Tresor Pay, le Minfi espère donc optimiser le recouvrement de ses recettes non fiscales pour atteindre le potentiel actuel.