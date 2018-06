Le Cameroun recherche 12 milliards de francs CFA pour porter assistance à ses populations déplacées

Les actions à mener en urgence dans les trois premiers mois pour couvrir les besoins en abris, équipements et nutrition des réfugiés et déplacés internes sont évaluées à dix milliards de francs CFA.

Le plan gouvernemental d’assistance humanitaire d’urgence dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest est lancé. Il prévoit une réponse aux besoins les plus urgents de 74 994 déplacés internes en équipements de première nécessité, nutrition, abris, santé, éducation, eau-hygiène et assainissement, protection. Une somme de 10, 191 milliards de francs CFA est recherchée pour la mise en œuvre des actions y relatives dans un délai de trois mois.

Dans le détail, l’Etat envisage de réhabiliter les centres de santé des deux régions, d’initier des campagnes de sensibilisation sur les mesures d’hygiène et de salubrité, d’apporter un appui en entrants et cheptels pour l’autonomisation financière de ces populations. Le gouvernement veut également réhabiliter les écoles et prendre des mesures pour protéger les enseignants et les élèves ; distribuer aux personnes les centaines de tentes déjà disponibles à la Direction de la protection civile tout en œuvrant à la reconstruction de 10 000 logements.

Le plan humanitaire d’urgence prévoit également une assistance psychosociale aux victimes et la reconstitution des documents d’état civil et des titres identitaires perdus ou détruits.

Ce plan prévoit des visites de réconfort et de soutien aux 21 291 réfugiées au Nigeria, sans donner de détails sur la nature de l’aide qui leur sera fournie.