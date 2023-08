Cameroun : recommandations de la Commission des droits de l’Homme sur l’orientation scolaire

L’organe chargé de veiller au respect des droits de l’Homme dénonce la non-prise en compte des droits et aspirations des élèves et étudiants dans leur orientation.

C’est la période de la rentrée scolaire et bientôt celle de la rentrée académique sur l’ensemble du territoire camerounais. Des parents et des élèves sont face à la prise de décisions, dont le choix de la série, de la spécialité ou de la filière dans laquelle l’élève, l’étudiant ou l’apprenant va poursuivre ses études ou sa formation professionnelle.

Dans cette optique, la Commission des droits de l’Homme du Cameroun regrette le non-respect par certains acteurs de la communauté éducative des droits des enfants en matière d’orientation scolaire ou professionnelle. Elle constate que certains acteurs imposent leurs choix aux enfants, sans tenir compte de leurs préférences, de leurs aptitudes ou de leurs propres ambitions professionnelles.

Face à cette pratique, la commission appelle tous les acteurs de la communauté éducative, parents, élèves, étudiants, enseignants, conseillers d’orientation, gouvernement, à prendre des mesures pour assurer une bonne orientation scolaire et professionnelles aux jeunes. L’intérêt de cette réussite se trouve au bout de la chaîne, parce que, selon la Commission, l’orientation « conditionne l’entrée de l’enfant dans la vie adulte en lui évitant de faire fausse route ».

Aussi « l’inadéquation (…) formation-emploi consécutive à un défaut d’orientation scolaire ou à une mauvaise orientation est l’une des causes du chômage chez les jeunes », note la Commission dans un communiqué. Ce défaut peut ainsi entrainer des échecs, des abandons, en augmentant le taux de chômage au pays.

Pour éviter ces difficultés, la Commission que préside le Pr. James Mouangue Kobila invite les parents à nouer et à entretenir « un vrai dialogue constructif et approfondi » avec les enfants et les professionnels de l’orientation. Elle recommande au gouvernement la création des centres d’orientation scolaire dans les 10 régions. Seules les régions du Centre, du Littoral, du Nord-Ouest de l’Adamaoua, de l’Ouest et de l’Extrême-Nord en ont. Elle invite les parents, les élèves, les étudiants à plus d’écoute et de compréhension les uns envers les autres.