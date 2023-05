Cameroun-reconstruction du NO/SO : le PNUD reste fidèle à son engagement

Le nouveau représentant-résident du Programme des Nations unies pour le développement l’a réitéré au Premier ministre au cours d’une audience le 23 mai 2023.

L’engagement du PNUD à accompagner le Cameroun dans la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en crise depuis 2016 ne faiblit pas. Au cours d’une rencontre de prise de contact avec le Premier ministre Joseph Dion Ngute, le nouveau représentant résident de l’organisation onusienne a réaffirmé cet engagement. Aliou Amadou Dia a donné des assurances de continuer à œuvrer en synergie avec le gouvernement camerounais pour réparer les casses et autres dégâts survenus au cours de la crise.

Au sortir de l’audience dans les services du Premier ministre, Aliou Amadou s’est confié à la radio nationale. « Je prends cette fonction sous le signe de l’engagement, de la continuation de tout ce qui a été fait par l’équipe précédente et mes collaborateurs, mes collègues qui sont là, pour continuer à accompagner, à travailler avec le gouvernement, avec pratiquement tous les ministères sectoriels », a-t-il déclaré de manière générale.

Dans un cadre plus spécifique, la reconstruction des régions affectées par la crise séparatiste reste dans l’ordre des priorités.

« Le programme sur lequel nous travaillons actuellement avec le gouvernement, c’est le programme sur le relèvement pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Le PNUD étant agent d’exécution de ce programme-là, je suis venu m’entretenir avec le Premier ministre, d’abord pour me présenter à lui, mais surtout pour le remercier de la confiance que son gouvernement accorde au PNUD at au système des Nations unies de manière générale. Nous avons fait le tour des questions, notamment sur la décentralisation, l’emploi des jeunes, l’autonomisation des femmes, les projets sur l’environnement etc… », a poursuivi le représentant-résident.

Par arrêté du Premier ministre N°031/ CAB/PM DU 03 avril 2020, « le gouvernement confie la mise en œuvre du PPRD-NO/SO (Plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest) au Programme des nations unies pour le développement. Ce plan placé sous la coordination du chef du gouvernement vise à exécuter dans ces deux régions des programmes en vue de réhabiliter et d’aménager les infrastructures de base ; de revitaliser l’économie ; de promouvoir la cohésion sociale.