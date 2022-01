Cameroun : refonder le football par l’éthique

C’est la toile de fond de l’ouvrage du Dr Basile Ngono intitulé L’éthique comme cadre de refondation du football au Cameroun. L’ouvrage a été présenté ce mercredi à l’amphi Hervé Bourges de l’Esstic.

Il a su saisir l’opportunité de la période de la Can pour poser le diagnostic des maux qui minent le football camerounais. Egalement, pour présenter l’ordonnance qui va permettre de donner une nouvelle dynamique à cette discipline. L’auteur, Basile Ngono par ailleurs philosophe, éthicien et socio-anthropologue n’a pas puiser son inspiration loin.

Comme le souligne le préfacier de son ouvrage Pr Narcisse Mouelle Kombi, ministre en charge des Sport, «Basile Ngono n’est pas indifférent au désordre délibérément orchestré par ceux qui ont pris notre football en otage; ils ont privé notre peuple de nombreux moments de réjouissances populaires». Un élément qui lui fait conclure que le mal-être du football camerounais se trouve dans l’absence d’éthique.

Une idée soutenue par Joseph Antoine Bell lors de la cérémonie de présentation de l’essai. L’ancien gardien de but présente le football comme le visage de la société et appui son argument sur les aspects des faux âges, matchs truqués et d’autres éléments d’injustices où il prend l’exemple des clubs repêchés qui sont sensés descendre en deuxième division.

Face à ces maux, Basile Ngono propose la voie du salut qui se trouve dans l’éthique. Il pose son analyse partant du postulat que si malgré le changement de dirigeants, le licenciement des entraîneurs ou encore la radiation de certains joueurs, les problèmes persistent, la plaie selon lui est donc au niveau des mentalités. Et seule l’éthique, discipline de bonne conduite et de valeur morale peut nous sortir de l’impasse.

La présentation du livre L’éthique comme cadre de refondation du football au Cameroun de Basile Ngono s’est déroulée à l’Ecole supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication, Esstic. C’était en présence d’une pléthore d’invités parmi lesquelles le ministre Benoît Ndong Soumhet, Basseck Ba Kobhio et le Pr Jean-Marie Kasia entre autres.