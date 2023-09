Cameroun-régions : rentrée scolaire sans incidents majeurs

Dans la plupart des régions du pays, les autorités administratives et certains membres du gouvernement ont constaté l’effectivité de la rentrée scolaire sur le terrain.

Elèves et enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire ont retrouvé leurs campus scolaires ce lundi 04 septembre 2023. Sur l’ensemble du territoire national, l’effectivité de la rentrée scolaire a été signalée ou constatée non seulement dans la plupart des grandes villes, mais aussi dans des périphéries.

Dans la région de l’Extrême-Nord en proie aux attaques répétées de Boko Haram depuis plusieurs années, les autorités assurent de l’absence d’incidents majeurs ce jour. Le gouverneur a effectué une descente dans plusieurs établissements scolaires avant de tirer les premières conclusions. « Aucune fausse note à signaler. La rentrée est effective à plus de 80% dans la région de l’Extrême-Nord », a déclaré Midjiyawa Bakari à nos confrères de Crtv. L’autorité assure que même dans les zones où les attaques de Boko Haram ont été fréquentes par le passé, aucun incident n’a été signalé.

Dans la région du Sud frontalière avec le Gabon, les autorités assurent aussi du début effectif des cours sans aucun incident majeur. Le gouverneur Felix Nguele Nguele a aussi effectué la descente dans plusieurs établissements scolaires. En lançant l’année scolaire au Lycée bilingue d’Ambam, l’autorité administrative a appelé les élèves à respecter leurs enseignants, à être studieux, sérieux, à éviter la délinquance, la consommation des stupéfiants.

Dans la région de l’Adamaoua, le gouverneur a recommandé le travail, la discipline, le respect des institutions républicaines aux élèves du primaire et du secondaire de la région. Kildadi Taguieke Boukar a fait cette sensibilisation au cours de la visite effectuée dans certains établissements scolaires de Ngaoundéré, la capitale régionale De l’Adamaoua.

Dans les régions du Littoral, de l’Est, du Nord ou de l’Ouest, aucun incident majeur n’a pas été signalé jusque-là. Dans le Nord-Ouest en crise, le décès de deux enseignants a été signalé le week-end dernier.