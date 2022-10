Pour y parvenir, le Directeur général du Port autonome de Douala, Cyrus Ngo’o tend la main aux économies du Commonwealth.

C’est au Port autonome de Douala (PAD) que le Président du Commonwealth entreprise ans investment council (Cweic), Jonathan Peter Marland a entamé sa tournée dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Jonathan Peter Marland a rencontré les responsables de l’entreprise conduits par Cyrus Ngo’o, le Directeur général. Occasion pour le dirigeant camerounais de présenter à son hôte et à sa suite, les chantiers réalisés et ceux en cours d’exécution dans le cadre du plan de modernisation et d’extension de cette infrastructure.

Ecomatin fait remarquer que Jonathan Peter Marland visitera également les installations de la Régie du terminal à conteneurs, entreprise autonome gérant le principal quai du port de Douala-Bonaberi. Bien que l’on note des avancées réelles dans le processus de rénovation des infrastructures portuaires de Douala, ce chantier reste gigantesque. D’où une planification séquencée allant jusqu’en 2050. « L’Autorité portuaire de Douala espère que cette visite déclenchera une coopération fructueuse avec le Commonwealth Entreprise and Investment Council, et une contribution pour le développement du Port de Douala-Bonaberi », a indiqué Cyrus Ngo’o.

Le PAD envisage d’ailleurs, à l’horizon 2030, accroitre ses capacités avec la construction d’un nouveau port aux larges de la crique du Docteur Tokoto, sur plus de 3,2 km de quai. Pour ces investissements, Cyrus Ngo’o s’est muté en agent commercial pour solliciter l’entregent du Cweic pour obtenir des partenariats gagnants ou préférentiels parmi les plus grandes économies du Commonwealth. La première étape pour le dirigeant camerounais sera d’abord d’adhérer au conseil; ce qui implique le versement d’une redevance annuelle de 10.000 livres sterling (environ 7, 6 millions de Fcfa), et une cotisation annuelle de 5.000 livres sterling (3,8 millions de Fcfa).