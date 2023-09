Cameroun-rentrée scolaire : une élève tuée à Kumba

La victime a été atteinte par balle lors d’une attaque des séparatistes au lycée de Kumba dans la région du Sud-Ouest.

La rentrée scolaire du 04 septembre 2023 a connu des perturbations dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une attaque des séparatistes anglophones perpétrée dans un établissement scolaire public du secondaire a entraîné la mort d’une élève. De sources médiatiques, les assaillants ont fait irruption au sein d’un lycée et se sont mis à tirer des coups de feu. Dans la panique et la terreur, chacun des élèves présents a essayé de se mettre à l’abri. Dans ce mouvement, la victime a été atteinte et l’irréparable s’est produit.

De mêmes sources, les séparatistes ont ouvert le feu pour faire peur aux élèves et les dissuader de renouer avec les activités scolaires. Une façon pour eux de faire respecter leur mot d’ordre de boycott de la rentrée scolaire et de fréquenter les établissements scolaires publics. Ce mot d’ordre de boycott a été lancé depuis le mois d’octobre 2016 et est repris chaque année à l’approche de la rentrée scolaire fixée par le gouvernement de la République.

Par ailleurs, en marge de cette rentrée du 04 septembre, deux directeurs d’écoles publiques ont aussi été abattus dans le département du Boyo, région du Nord-Ouest. Ils revenaient le samedi 02 septembre d’une réunion consacrée à la rentrée scolaire.

Cette année, ce sont environ 8 millions d’élèves qui étaient attendus dans les différents campus scolaires du Cameroun le lundi 04 septembre 2023 pour démarrer l’année scolaire 2023-2024.

La mort de la jeune fille de Kumba s’ajoute aux exactions subies par la communauté éducative dans la crise secouant les deux régions. Elle rappelle les événements du 25 octobre 2020, lorsque des assaillants ont ouvert le feu à Mother Francisca College, tuant sept élèves. Le 24 novembre 2021, trois élèves de 12, 16 et 17 ans ont été abattus, ainsi qu’une enseignante à Ekondo Titi dans la région du Sud-Ouest.