Cameroun : la reprise du championnat national annoncée pour le 20 janvier

Selon la secrétaire générale de la Ligue de football professionnel du Cameroun, cette date est maintenue, « sauf cas de force majeur ».

La nouvelle saison de football débute le 20 janvier 2018. L’information est de Thérèse Pauline Manguele, la secrétaire générale de la Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc), qui rassure que l’heure est aux préparatifs. « L’organisation d’un séminaire de renforcement des capacités des administratifs des clubs sur l’enregistrement des licences des joueurs en ligne à partir du concept Fifa connect le 14 décembre dernier a marqué le début des préparatifs de la saison 2017-2018. S’en suivront les stages de recyclage pour les officiels de match. La période d’affiliation est ouverte et s’étendra jusqu’au 16 janvier ».

Thérèse Pauline Manguele soutient que sur le plan administratif, tout est fait pour que la compétition soit lancée le 20 janvier, « sauf cas de force majeure ». L’année dernière, le lancement de la saison avait connu trois reports, principalement pour des raisons d’ordre financier.

Pour la saison 2018, la Lfpc annonce une innovation majeure : l’organisation de la coupe de la ligue. Par ailleurs, les championnats vont se jouer selon une nouvelle configuration. Ils seront constitués de 18 équipes pour la Mtn elite one et de 15 équipes pour la Mtn elite two.