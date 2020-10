Accusée de partialité dans les résultats du concours d’entrée à l’Ecole africaine des métiers de l’architecture et de l’urbanisme de Lomé (EAMAU) au Togo, la ministre de l’Habitat et du Développement Urbain se défend.

Célestine Ketcha Courtès suit la polémique née autour des résultats du concours d’entrée à l’ EAMAU. Une certaine opinion questionne l’abondance de noms des ressortissants de la région de l’Ouest, admis à ce concours de l’école togolaise. La ministre de l’Urbanisme et l’habitat (Minduh) dément toutes les accusations et apporte des clarifications.

Sur la procédure de candidature, le membre du gouvernement indique dans les colonnes du quotidien Le Messager du 12 octobre 2020.que : « l’avis du concours est envoyé aux ministres africains de l’urbanisme en même temps. Une fois reçu, la phase de diffusion de l’avis se fait. Au Cameroun, le Minhdu, se charge d’une large communication, puis, suit une série de diffusion au sein des plateformes déconcentrées du ministère, sa page officielle Facebook, les grandes écoles et les universités, afin de toucher le plus grand nombre de personnes. De plus, les dossiers de candidatures sont déposés à la Direction de l’architecture les jours ouvrables, et envoyés via Dhl après dépôt et date fixée par l’EAMAU. Les épreuves écrites sont quant à elles, acheminées sous pli fermé et scellé aux Etats-membres. Au Cameroun, les épreuves en question sont descellées par les forces de l’ordre en salle d’examen, pour des principes de transparence dans le processus ».

De l’ouverture du concours à la publication des résultats dans cette école togolaise, l’ancien maire de Bagangté à l’Ouest Cameroun relève davantage la faible implication de son département ministériel. « Les copies anonymées sont également scellées après chaque épreuve par les forces de maintien de l’ordre le même jour sous haute surveillance à destination de l’Ecole Africaine. En outre, les corrections du concours se déroulent à Lomé au Togo, en l’absence des représentants des Etats membres pour plus d’impartialité. La publication des résultats est faite par le Directeur général de l’EAMAU, qui en diffuse sur le site internet de l’EAMAU, avec les candidats classés par filière et par ordre de mérite, avant une éventuelle transmission physique des résultats aux Etats parties», explique le ministre Ketcha Courtès.

L’Ecole africaine des métiers de l’architecture et de l’urbanisme est une école inter-Etats (14 membres) créée en 1976. Au Cameroun, le concours de l’EAMAU se déroule depuis 1984 au centre unique de Yaoundé.