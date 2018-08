Au Cameroun, les résultats d’un concours suscitent la polémique

L’abondance des ressortissants de l’Ouest admis au concours d’entrée à l’AEMAU est au centre d’une vive polémique au Cameroun.

Le ministre de l’Habitat et du Développement urbain, Jean Claude Mbwentchou, a fait connaitre mardi l’identité des jeunes qui vont intégrer l’Ecole africaine des métiers de l’architecture et de l’urbanisme (EAMAU) de Lomé, au Togo, au titre de l’année 2018-2019.

La liste publiée mardi dans la presse publique comporte 30 noms dont quatre seulement ne sont pas portés par des ressortissants de l’Ouest du Cameroun. Ce qui a suscité une polémique dans l’opinion publique, d’autant plus alimentée du fait de la récurrence des actes de corruption dans les concours officiels.

Une partie de l’opinion publique s’est montrée critique à ce sujet. Elle fait état de népotisme et accuse le ministre Jean Claude Mbwentchou d’avoir dissimulé l’annonce du lancement des recrutements pour l’édition 2018 du concours de l’EAMAU. Celui-ci n’en aurait, selon les contestataires, fait profité que les ressortissants de l’Ouest, sa région d’origine.

« Je suis désolé pour ceux qui veulent faire le buzz, je suis le responsable de ce concours et je suis nordiste, a réagi mardi Bello Mohaman [le directeur de l’urbanisme au ministère de l’Habitat]. Ça fait plus de 20 ans que ce concours existe et les gens de l’Ouest ont toujours pris quasiment toutes les places car ils représentent toujours 95 à 98% du nombre des candidats. Il n’est pas possible pour les autres tribus de challenger ».

L’EAMAU est une école inter-Etats qui est ouverte au Benin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Congo, Gabon, Mali… Les ministères en charge de ce secteur procèdent au recrutement des postulants au Cameroun. Les concernés composent dans leurs pays respectifs et les copies sont envoyées par colis scellés au Togo pour correction. La liste des candidats retenus est ensuite transmise aux différents ministères qui en font publication.

Les résultats de l’édition 2018 dudit concours sont disponibles sur le site de l’EAMAU. On y trouve également, l’annonce de l’ouverture dudit concours et les dates du 8 et 9 mai relatives à la tenue des épreuves écrites ainsi que celle du 14 avril pour l’arrêt des dépôts de candidature. Ces mêmes informations sont disponibles sur le site du Mindhu depuis le 22 mars dernier.