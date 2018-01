Cameroun : révélations du « cerveau » du putsch manqué contre Obiang Nguema

Le cerveau du putsch manquĂ© contre le prĂ©sident Ă©quato-guinĂ©en, Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, le gĂ©nĂ©ral de brigade Mahamat Kodo Kani, dĂ©serteur de l’armĂ©e tchadienne et arrĂŞtĂ© la semaine dernière Ă Kye-Ossi (Sud) Ă la frontière avec la GuinĂ©e-Ă©quatoriale, a fait Ă la police camerounaise des rĂ©vĂ©lations sur le procĂ©dĂ© du commando.Selon le quotidien Le Jour, Mahamat Kodo Kani a dĂ©clarĂ© aux enquĂŞteurs qu’il Ă©tait Ă la tĂŞte d’un commando de 200 hommes. InterpellĂ©s le 28 dĂ©cembre dans des hĂ´tels de la ville de KyĂ©-Ossi, ils comptaient parmi eux une soixantaine de mercenaires de nationalitĂ©s tchadienne, centrafricaine et Ă©quato-guinĂ©enne.

«Qu’on me rende mon argent. Ce n’est pas mon argent qui a voulu faire le coup d’Etat. C’est moi», se serait plaint le « cerveau du gang » rapportent des sources proches de l’enquĂŞte. L’argent en question s’Ă©lève Ă plus de 50 millions de FCFA, sous forme «de devises en dollars, euro et FCFA».

D’après l’enquĂŞte, «certains policiers ayant procĂ©dĂ© Ă son arrestation sont suspectĂ©s d’avoir dĂ©lestĂ© le gĂ©nĂ©ral de brigade d’une part de son pactole juste au moment de son arrestation. Il s’agit notamment de la division rĂ©gionale de la police judiciaire du Littoral et celle de la rĂ©gion du Sud».

A en croire certaines sources, les arrestations des présumés mutins se poursuivent à Ebolowa, la capitale régionale du Sud et dans les localités frontalières avec la Guinée équatoriales.

Lors de son interpellation par la police camerounaise, Mahamat Kodo Kani se serait exprimĂ© en ces termes : «j’ai Ă©tĂ© au Mali, au Soudan, en Centrafrique, j’ai toujours rĂ©ussi. J’arrive au Cameroun, c’est la police qui m’empĂŞche de rĂ©ussir mon coup et m’arrĂŞte !».