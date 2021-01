Des joueurs sans primes, un effectif toujours en expérimentation et des performances peu rassurantes alors qu’approche à grand pas le coup-d ‘envoi du sixième Championnat d’Afrique des nations.

Que d’incertitudes à 11 jours du début du Championnat d’Afrique des nations. Les inquiétudes sur les infrastructures du Chan ont cédé la place aux doutes sur la capacité de l’équipe camerounaise à réaliser une bonne performance. La défaite hier des Lions indomptables A’ contre le Niger (2-1) au mini tournoi dénommé Pré-Chan est davantage venu renforcer l’angoisse.

La sélection brille par de nombreuses carences au plan tactique et technique. « Beaucoup de choses manquent à cette équipe, des détails que nous allons chercher à corriger. Il y a notamment la qualité technique, quelques déchets qu’on va complément revoir », reconnait Martin Ndtoungou Mpilé, le patron du banc de touche.

Ces lacunes ont presque toutes été autant observées lors de la première sortie de l’équipe à ce mini tournoi contre l’Ouganda réduit à 10 contre 11 depuis la 14e minute de jeu. Malgré cela les Lions se sont laissés rattraper au score (1-1) avant de s’illustrer par une domination stérile, sans impact devant les buts adverses.

Les quatre derniers matchs des camerounais affichent deux défaites contre Stade renard de Melong, et le Niger, et deux nuls face à UMS de Loum et les Cranes d’Ouganda.

Dans la tanière en plus des quelques querelles de leadership entre des membres du staff technique, il y a que les joueurs sont peu motivés. Sans connaissance de la valeur des primes auxquelles ils auront droit, ils se sont vus octroyés, selon des sources dans l’équipe, moins de 25 000 FCFA au moment de célébrer les fêtes de fin d’année.

L’équipe se prépare tout de même à représenter le Cameroun à cette compétition. En dépit également de la cabale orchestrée par certains médias contre le sélectionneur et ses choix et qui est de nature à saper le moral de l’équipe.

Rappelons que le coup d’envoi du Chan sera donné le 16 janvier au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Mais avant le Cameroun livre son dernier match au tournoi Pré-Chan ce 7 janvier contre la Zambie. « Il sera de qualité, on va tout donner, avec aussi le concours du public et de la presse pour que nous engagions le Chan avec un peu plus l’optimisme. On court toujours après une victoire, elle est nécessaire avant d’engager le Chan, pour qu’on soit tous rassurés », pense Martin Ndtoungou Mpilé le sélectionneur.