Cameroun : Rigobert Song dévoile une liste de 24 Lions face au Burundi

Le sélectionneur-manager de l’équipe du Cameroun a dévoilé ce mardi 29 août sa liste de 24 joueurs convoqués pour le match décisif contre le Burundi.

Le 12 septembre 2023, le Cameroun va affronter le Burundi pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023. Pour ce match crucial, le sélectionneur Rigobert Song a dévoilé une liste de 24 joueurs. Comme nous vous l’annoncions en exclusivité sur journal du Cameroun, (Cameroun : des retours et un nouveau attendus dans la liste des Lions) on note la présence des cadres et les retours d’Harold Moukoudi, Clinton Njie et surtout d’André Onana. La pépite de l’OM, François Mughe est appelé pour la première fois en sélection nationale.

Mais certains choix du sélectionneur restent discutables. Comment comprendre les convocations des joueurs en petite forme au milieu de terrain comme Oum Gouet et Gaël Ondoa, alors qu’à ce poste Martin Hongla rayonne avec Hellas Verone en Italie. Même Junior Onana a depuis démontré qu’il est meilleur footballeur que Gaël Ondoa.

Les indomptables entrent en stage dès lundi 4 septembre 2023 au complexe Mundi dans la banlieue de Yaoundé. Un stage qui se poursuivra le 6 septembre à Garoua où les lions indomptables affronteront la sélection burundaise le 12 septembre 2023.

Le coach Rigobert Song a fait appel à 24 expatriés jugés comme étant les plus aptes à qualifier le Cameroun la phase finale de la CAN. Il s’agit de :

Gardiens

Davis EPASSY

Fabrice ONDOA

André ONANA

Défenseurs

Darlin YONGWA

Christopher WOOH

Nouhou TOLO

Malcom BOKELE

Oumar GONZALES

Enzo TCHATO

Olivier MBAIZO

Harold MOUKOUDI

Milieux de Terrain

André-Franck ZAMBO ANGUISSA

François MUGHE

Gael ONDOUA

Oum GOUET

Olivier NTCHAM

Olivier KEMEN

Elliot NJONGOUE

Attaquants