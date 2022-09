Cameroun: Rigobert Song explique l’absence de Choupo Moting, Zambo Anguissa et Ngadeu Ngadjui

Une décision que le patron du banc de touche des Lions explique par le fait que Choupo Moting sort d’une blessure et comme d’autre joueurs à l’instar de Zambo Anguissa et Michael Ngadeu Ngadjui, il a déjà fait ses preuves, « Est-ce que j’ai besoin de les voir? Je connais déjà ce qu’ils peuvent apporter à l’équipe. On préfère les avoir au mois de novembre. Ces trois joueurs, on les connaît tous. Maxime sort d’une blessure. Il fait partie des cadres de l’équipe On va faire un long joueur et ça ne sert à rien de les amener. » Rigobert Song poursuit en expliquant qu’il connaît déjà les prouesses de ses joueurs et espère qu’ils seront disponibles en novembre pour le mondial.