Cameroun : Rigobert Song sensibilise sur les maladies cardiaques

A travers sa Fondation Rigobert Song, l’actuel sélectionneur des Lions indomptables a organisé une marche sportive ce samedi 21 mai.

L’esplanade du Palais des congrès de Yaoundé a servi de cadre ce samedi 21 mai à un événement inédit. Une grande marche et une séance de fitness ont été organisées pour sensibiliser le public sur les maladies cardiovasculaires.

Le président de la Fecafoot Samuel Eto’o, le champion du monde de l’UFC Francis Ngannou et bien d’autres hautes personnalités ont pris part à ce premier rendez-vous de l’une des activités de la dite fondation dénommée » 4 U Health « Plus de 300 personnes ont parcouru une distance de 4 km entrecoupée des étirements début à la fin. Le cap sera mis dans d’autres localités à l’instar de Douala, Kribi et Bafoussam.

Tout le monde a encore en mémoire cette attaque cardiaque qui a frappé l’emblématique capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song Bahanag en 2016. Nul n’était la grâce de Dieu et la promptitude du corps médical, il ne serait peut-être plus parmi nous. Conscient du fait qu’il faut se maintenir en santé et prendre soin de son cœur, Rigobert Song veut sensibiliser le maximum de personnes sur les risques de maladies cardiaques.

C’est dans cette optique qu’il a créé la fondation qui porte son nom et dont l’un des objectifs majeurs est de soutenir les personnes atteintes des maladies chroniques et en situation complexe. C’est dans le cadre des activités de cette association à but non lucratif que la première édition de la marche de sensibilisation baptisée « marche 4 U HEALTH » a été lancée.

Sachant que tout le monde ne peut pas bénéficier de cette évacuation, l’ancien joueur du Tonnerre de Yaoundé a dans son viseur la construction d’un hôpital de haut standing pour venir en aide aux personnes victimes de cette maladie.