Cameroun-Route Douala-Bonépoupa : l’Etat resilie le contrat du Tchadien Encobat BTP

Emmanuel Nganou Djoumessi a signé le 02 novembre 2023 une décision portant résiliation du contrat de Encobat BTP.

La décision portant résiliation du contrat passé au gré à gré avec l’entreprise de BTP il y a sept ans (2016) se justifie si on s’en tient à l’évaluation du ministère des Travaux publics. « Il n’est pas question de prendre plus de temps pour la construction de cette route de près de 33 km ». C’est sur ce ton ferme que le ministre des Travaux publics(Mintp) Emmanuel Nganou Djoumessi a exprimé son insatisfaction lors de sa visite d’inspection sur le chantier de la route Bonepoupa-Douala le 23 mai 2023.

Défaillante à plusieurs niveaux sur cette route de 32,7 km (elle fait partie de la route Douala-Bonépoupa-Yabassi), ENCOBAT BTP n’a pas pu, après toutes ces années, respecter ses engagements vis-à-vis de l’État du Cameroun. Au moment de son départ, 64,83% des terrassements généraux (remblai, déblai) étaient réalisés; les travaux de chaussée notamment la couche de fondation était réalisée sur 20,26km, la couche de base exécutée sur 20,26km et la couche de roulement sur 2,74km/ 32,7 km.

Un rendement insuffisant pour une entreprise qui a tout de même décaissé environ 28,490 milliards de FCFA (soit un taux de décaissement de 85%) pour un coût du projet de 39 Milliards. Pour réparer le préjudice subi et supporter les dépenses liées à son remplacement, le Maître d’Ouvrage devrait se saisir des plus de 7, 055 milliards de FCFA de cautions diverses souscrites auprès des sociétés d’assurances Atlantic et Chanas. Puis, procéder à la suspension de l’entreprise de tous marchés jusqu’en 2025

En rappel, les travaux de la route Bonepoupa-Douala sont financés par le Plan d’urgence triennal et le BIP du Mintp à hauteur de 26,5 milliards de FCFA. La mauvaise organisation de l’entreprise, l’absence du personnel clé, de perspectives et de visibilité dans l’achèvement des travaux sont entre autres freins à l’évolution du projet. Encobat pour sa part tente de justifier ces griefs par le non-paiement des décomptes par l’Etat. Or, « sur les 25 décomptes d’un montant cumulé 13, 606 milliards de FCFA(TTC) émis par l’entreprise, le montant des impayés s’élève à 2, 452 correspondant au décompte 21 à 25, avec un peu plus de 10 milliards déjà payés au bénéfice de l’entreprise », souligne le Mintp.