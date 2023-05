Cameroun-route Foumban-Koupamatapit : le manque de personnel freine les travaux

Selon le ministère des Travaux publics, le projet a connu depuis son démarrage, plusieurs problèmes d’où l’énorme retard relevé dans son exécution.

Avec un niveau actuel d’exécution des travaux de 31,46%, le projet de construction de la route Foumban-Koupamatapit a pour but de contribuer à la liaison routière Foumban vers la localité de Koupamatapit, sur un linéaire de 54 km. « Le projet est confronté au manque de personnels et à la mauvaise organisation de l’entreprise », a souligné le Mintp.

Le projet a connu depuis son démarrage, plusieurs problèmes d’où l’énorme retard relevé dans son exécution. Ces dernier mois, l’entreprise Soroubat en charge des travaux s’active pour l’achèvement des prestations.

« On relève par exemple qu’avec un taux d’avancement de 31,46% à la fin du mois d’avril 2023, l’entreprise doit intensifier sa production ». Les travaux préparatoires comprenant le nettoyage, le dégagement de l’emprise des travaux et le décapage de la terre végétale sont exécutés sur 41,4 km / 54 km ; les travaux de la plateforme s’étendent sur un linéaire de 27.300/54 km et les travaux de mise en œuvre de la couche de fondation s’étendent sur 23.297 km/54km.

Les terrassements généraux sont exécutés sur 32,5 km/54 km et quelques ouvrages hydrauliques sont déjà construits. L’entreprise se prépare à réaliser les autres couches de chaussée et à cet effet, a commencé l’approvisionnement en granulats au niveau de la carrière. On note, s’agissant de la couche de base, que le matériau disponible actuellement peut couvrir un linéaire de 2 km. Ces performances de l’entreprise restent faibles par rapport au planning d’achèvement des travaux et aux objectifs du Maître d’ouvrage concernant ce projet.