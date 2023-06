Cameroun-Route Ntui-Ndjole : le gouvernement veut résilier le contrat de China Railway

En effet, 19 mois après la reprise des travaux, les terrassements ne sont pas achevés.

Les travaux de construction de la route Ntui-Mankim-Meteing n’avancent pas, selon le ministre des Travaux publics (Mintp), qui a effectué, le 1er juin une descente d’inspection sur la Nationale 15, section Ntui-Mankim, et Mankim-Meteng en construction.

La descente sur le terrain le 1er juin année courante par Emmanuel Nganou Djoumessi a permis d’évaluer des prestations effectuées par l’entreprise et à élaborer dans les prochains jours, un solde de tout compte. « Aucun ouvrage d’assainissement amorcé, des travaux d’ouvrage d’art non achevés, des mouvements de terre qui s’éternisent, un déficit en ressources humaines et matérielles, c’est le premier constat que l’on fait à l’entame des premiers kilomètres du lot Ntui-Ndjole, long de 60 Km », déplore le Mintp.

Depuis le démarrage des travaux, cinq mises en demeure servies à l’entreprise et qui n’ont pas été évaluées avec satisfaction. Le Ministre des Travaux publics a donc instruit dans les jours à venir, l’évaluation des prestations faites par l’entreprise, qui doit aboutir au solde de tout compte. A la mission de contrôle, il a recommandé plus de rigueur dans ses prestations.

Concrètement, sur les 96 ouvrages hydrauliques à construire, seule 29 sont achevés en 19 mois de travail. Ci et là, des travaux d’aménagement des dalots entamés et abandonnés sans aucune raison de l’entreprise. Des ateliers de déblai amorcés depuis plus de huit mois et qui ne sont pas encore achevés, des camions bennes et engins neufs, ne reflétant pas les mouvements du chantier, des chasubles flambants et qui n’accusent pas l’usure du contact avec le soleil, etc.

Parmi les problèmes identifiés: la mauvaise organisation de l’entreprise qui ne permet pas d’améliorer la production; l’absence de visibilité sur la programmation des travaux de terrassement et d’ouvrages d’art; l’indisponibilité des granulats destinés à protéger la couche de fondation; le déficit en engins et l’inadéquation des matériels par rapport aux tâches à effectuer.