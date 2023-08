Cameroun-Russie : un accord sur l’exemption de visas

Lejeune Mbella Mbella et Serguei Lavrov ont signé un accord bilatéral portant sur l’exemption de visa pour les détenteurs des passeports diplomatiques et officiels.

Le 27 juillet, en marge du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le ministre des Relations extérieures de la République du Cameroun, Lejeune Mbella Mbella, ont signé un accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République du Cameroun sur la levée mutuelle de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service.

L’accord vise à renforcer l’amitié et la coopération entre la Russie et le Cameroun, à créer les conditions les plus favorables aux voyages réciproques des citoyens russes et camerounais détenteurs de passeports diplomatiques et de service, ainsi qu’à stimuler les échanges de délégations dans le cadre de la coopération bilatérale, en premier lieu dans les domaines politique, économique et culturel.

L’accord entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après que les deux parties se sont notifié par écrit, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures nationales de ratification.

Selon Henley Passport Index, en 2023 le passeport camerounais est le 86e (sur 104) du classement des passeports les plus puissants au monde. Le passeport camerounais permet de voyager librement dans 52 pays de la planète, la Russie fait désormais partie de ces pays.