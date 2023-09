Cameroun-Samuel Eto’o : à la Fécafoot, nous faisons un travail de fond pour réduire l’attractivité de l’exil

A la tribune de l’ONU, Samuel Eto’o a évoqué ce 25 septembre les mesures que la Fécafoot prend pour lutter contre la fraude de l’identité dans le football.

Samuel Eto’o s’est exprimé ce lundi à la tribune de l’Organisation des Nations unies (ONU) à New York. Un discours en ouverture de cet événement qui se tient en marge de la 78ème session de l’Assemblée Générale des nations unies, dont la thématique porte sur les solutions technologiques pour lutter contre l’exploitation et la traite des êtres humains dans le sport. À ce sujet, Samuel Eto’o prend exemple sur la Fécafoot dont il est le président sur les mesures engagées sous son mandat et propose la Biométrie pour lutter contre les fraudes.

« Ces mesures commencent à produire leurs effets dans la régulation de la mobilité des sportifs (…) Il est possible d’éradiquer ce fléau en adoptant la biométrie. On pourrait délivrer une carte du footballeur comportant des données biométriques stockés dans une carte à puce ou un fichier centralisé à la FIFA ou ailleurs (…) Au bout du compte, la solution à la traite des footballeurs se trouve dans les recours aux technologies nouvelles, d’identification et de surveillance (…) En ce qui nous concerne, à la Fédération Camerounaise de Football, nous faisons un travail de fond pour réduire l’attractivité de l’exil par la construction des infrastructures modernes et par l’octroi de revenu en hausse aux joueurs. Si nous parvenons à stopper cet exode nous rendrons service au continent africain qui a besoin de sa jeunesse pour se développer,» a-t-il déclaré.