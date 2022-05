Cameroun : Samuel Eto’o annonce l’organisation d’un match de gala

Ce match de charité programmé le 23 mai 2022 à San Siro, à Milan, vise à collecter des fonds et les reverser à sa fondation Slums Dunk.

L’information est de la Gazetta dello sport. Samuel Eto’o annonce l’organisation d’un match de gala au stade Giuseppe Meazza à San Siro le 23 mai 2022. Cette rencontre amicale verra la participation de nombreuses autres légendes du football. Francesco Totti, Andrea Pirlo, Messi, Wesley Sneijder, Clarence Seedorf, Paulo Dybala, Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko et Lilian Thuram entre autres sont attendus.

Le président de la Fecafoot organise la rencontre à Milan, en Italie, pour collecter des fonds pour sa fondation et Slums Dunk « Je ne veux pas parler de football, mais de ce que ce sport peut faire pour favoriser l’inclusion et l’intégration. C’est un outil extraordinaire parce qu’il surmonte les obstacles et parle toutes les langues. J’ai joué dans de nombreux pays et l’Espagne et l’Italie m’ont accueilli chaleureusement. Le message est que nous pouvons vivre tous ensemble, en nous respectant les uns les autres même s’il y a des clubs qui pensent qu’ils sont plus importants que d’autres et qui ont tendance à réaffirmer certaines hiérarchies. Je crois en la multiculture », a-t-il déclaré au micro de La Reppublica.

La légende ajoute que : «Le sport est formidable parce qu’il a un rôle à jouer pour tout le monde. J’ai aussi fait face à des chants de singes et j’ai eu des problèmes dans les rues aussi, mais je peux vous dire que l’Italie est le pays le moins raciste d’Europe et peut-être le moins hypocrite. Ma famille vit toujours à Milan, ma femme s’y sent bien. Ceux qui sont dans les stades sont des minorités qui ruinent l’image du pays. Je ne comprends pas comment ils n’ont pas encore résolu ce problème. En Angleterre, ils ont réussi à le faire. Nous ne devrions jamais abandonner et nous concentrer sur les enfants qui rentrent chez eux et entendent les adultes parler de ces choses d’une certaine manière».

Ce match aurait dû se dérouler en 2016 en Turquie. Mais il avait été annulé en raison de la tentative de coup d’État contre le président Erdogan. Samuel Eto’o avait même envisagé un temps de le faire jouer au stade d’Olembé, peu avant le début de la Can 2021. Mais, le joyau architectural tarda à être livré.