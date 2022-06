Cameroun : Samuel Eto’o dénonce le blocage de 560 millions de F alloué à la Fécafoot

Le président de la Fécafoot, tout en dressant le bilan de ses six premiers mois ce 27 juin, a dénoncé le blocage des fonds alloués par l’Etat à l’instance qu’il dirige.

En clôture de la cérémonie du séminaire atelier de recyclage organisé à l’attention des journalistes sportifs du Cameroun, du 25 au 27 juillet 2022, le président de la Fécafoot Samuel Eto’o a révélé que la subvention de l’Etat, destinée au football professionnel demeure bloquée par «quelques forces obscures».

Dans son discours de circonstance, Samuel Eto’o a tenu à faire le point sur la situation de la subvention octroyée par l’Etat pour l’organisation des championnats professionnels de MTN Elite One et Mtn Elite Two. L’enveloppe s’élève à 560 millions de FCFA.

« Sur haute instruction du Secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngoh Ngoh qui a porté nos doléances auprès du Chef de l’Etat, décision a été prise d’octroyer 560 millions de francs CFA à la Fécafoot pour les clubs », révèle Samuel Eto’o.

Malheureusement de l’avis du président de l’instance faitière du football camerounais, cette subvention qui devrait être redistribuée aux clubs ne serait pas encore arrivée dans les comptes de la Fécafoot. Pour Samuel Eto’o, ces fonds sont purement et simplement bloqués par des personnes mal intentionnées «tapis dans l’ombre» qui souhaitent le voir échouer dans son projet de reconstruction du football camerounais.

«Au moment où je m’adresse à vous, cet argent reste bloqué par quelques forces obscures tapies dans les méandres de notre haute administration. Ces personnes, qui se reconnaîtront, ont juré de faire échouer notre projet du football national, pour des raisons dont j’ignore les tenants et les aboutissants », a déclaré le président de la Fécafoot.

Une sortie qui devrait calmer les ardeurs de Pierre Semengue, le président du Conseil transitoire du football professionnel. Lui qui a saisi Samuel Eto’o le 21 juin dernier à l’effet de lui demander « de prendre des mesures dans l’immédiat, pour l’acheminement et le transfèrement de ladite subvention, au profit direct du Conseil Transitoire du Football Camerounais ». L’instance qui gère les championnats de Mtn Elite One et Mtn Elite two.

Par ailleurs, Samuel Eto’o a fait une annonce forte : » J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai obtenu un accord de principe pour un emprunt de 9 milliards de Fcfa d’une banque de la place. Ces fonds serviront à financer la construction des stades de proximité et à achever l’immeuble siège de la fédération ».