Cameroun-santé : seulement 25 neurologues pour 25 millions de personnes

L’information ressort du 3e congrès conjoint des académies nationale et africaine de la neurologie à Douala qui a eu lieu du 21 au 23 octobre dernier.

Selon Pr Yacouba Mapoure, Président de la Cameroon Academy of Neurlogy (Can) le Cameroun compte environ 25 neurologues pour 25 millions de personnes. Des chiffres qui, selon le neurologue, sont très en deçà de la norme mondiale.

Du 21 au 23 octobre 2022, Douala a été la capitale de la neurologie africaine. L’évènement a eu lieu conjointement avec les Journées Scientifiques de l’Académie Camerounaise de Neurologie (CAN). Ce, après le 13è Regional Teaching Course in Sub Saharan Africa du 20 octobre 2022.

Au total, plus de 300 acteurs étaient au Cameroun pour participer physiquement et plusieurs centaines ont participé en ligne. Notamment des experts nationaux et internationaux de tous les domaines des neurosciences étaient présents. De même, les plus grandes sociétés scientifiques étaient représentées.

C’est le cas de la Fédération Mondiale de Neurologie (WFN), l’European Academy of Neuology (EAN), la Ligue Internationale Contre l’Epilepsie, International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS), la World Stroke Organization (WSO).

Durant 3 jours, 26 nationalités ont planché sur la promotion des neurosciences au bénéfice des populations africaines. Le thème retenu : « Bringing the treatment gap : improving access to neurological care ». Il s’agissait d’échanger autour des thématiques qui affectent la santé des populations dans le domaine de la neurologie.

C’est le cas des accidents vasculaires cérébraux, des démences et des mouvements anormaux. Sans omettre les maladies de la moelle et les maladies neuromusculaires. Plusieurs experts internationaux et nationaux de la neurologie et d’éminents professeurs de neurologie d’Europe, d’Amérique et d’Afrique y ont participé.

L’Afrique manque de neurologue

En Afrique subsaharienne, il y a un énorme déficit de neurologues, a affirmé le Professeur Kuate Tegueu Callixte. Il a en outre souligné que dans cette partie de l’Afrique, il y a un neurologue pour un million d’habitants. Alors que la norme de l’OMS est d’un neurologue pour 50.000 habitants. « Les neurologues ne sont pas nombreux. Or, les malades augmentent de jour en jour », a-t-elle souligné.