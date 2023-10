Cameroun-SDF : Joshua Osih succède à Ni John Fru Ndi

Le député de 54 ans a remporté les élections au cours de la 10è convention du Social Democratic Front tenue à Yaoundé les 27 et 28 octobre 2023.

Le congrès s’est ouvert vendredi dernier avec la question de savoir qui succèdera à Ni John Fru Ndi, le tout premier président national du SDF décédé le 12 juin dernier. Le dimanche 29 octobre 2023, la réponse est écrite en or sur le marbre. Joshua Osih est le nouveau président national du SDF. L’homme politique s’installe sur le siège qu’a occupé son prédécesseur et mentor depuis le 26 mai 1990, date de naissance du parti. Le 2è président de l’histoire du parti d’opposition a de très loin battu ses deux challengers, Godden Zama et Jester Shewa.

Dans la nuit du 28 au 29 octobre, 1 565 délégués ont effectivement exprimé leurs suffrages sur les 2 400 investis du pouvoir de voter. A l’issue du décompte au matin du 29 octobre, Joshua Osih obtient 985 voix, Jester Shewa 363 voix et Godden Zama, 217. Constatant leur défaite, les deux derniers ont crié à la fraude, dénonçant que certains votants n’avaient pas qualité pour participer au scrutin.

A présent, il revient à l’ancien vice-président de conduire le parti vers de nouveaux horizons. Le chantier primordial est celui de la restauration de la paix et de l’unité au sein de cette formation d’opposition historique. Pouvoir contenir ses militants et reconquérir sa place de leader de l’opposition qu’elle a acquise dans les années 1990. Etendre sa présence et son influence aussi bien dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que dans les autres régions du pays.

Durant les cinq prochaines années que va durer son mandat, Joshua Osih devra prouver les premiers résultats de son action. Les échéances électorales, municipales, législatives, présidentielle de 2025 et les sénatoriales de 2028 seront les premières épreuves qui permettront d’évaluer son efficacité à la tête d’un parti dont il est membre depuis sa création en 1990.

Le natif de Kumba dans le Sud-Ouest aura gravi plusieurs paliers au sein du SDF avant de parvenir au sommet. Conseiller municipal dans le Wouri-Centre en 2003, il est élu député pour le compte du SDF en 2013 et réélu en 2020 après le report des législatives prévues en 2018. Il est questeur au bureau de l’Assemblée nationale. Avec son élection, une nouvelle page s’ouvre pour le Social Democratic Front.