Cameroun-SDF : les présidents régionaux du Littoral et de l’Ouest sont connus

Théophile Job Kwabnang et Maurice Nzeundie sont respectivement les responsables régionaux du Social democratic front dans la région du Littoral et et dans la région de l’Ouest.

Maurice Nzeundie, expert financier, homme d’affaires de 52 ans, s’est présenté au scrutin comme la nouvelle vitrine du SDF à l’Ouest. Membre du parti depuis 1997, il étoffe son profil de militant au fil des années. Entre 2013 et 2020 par exemple, il a occupé les postes de conseiller municipal et grand conseiller à la communauté urbaine de Bafoussam.

L’actuel régional a dans le même intervalle de temps, assurer les fonctions de rapporteur général ces travaux à la commune de Bafoussam 2 et la communauté urbaine de Bafoussam. Tel qu’il l’a promis dans sa profession de foi, Maurice Nzeundie est face à son engagement de « construire un SDF conquérant et gagnant », l’un des engagements pour lesquels il a été élu par 149 voix contre 84 pour son challenger immédiat.

Dans le Littoral, Job Théophile Kwapnang va succéder à Jean Michel Nintcheu, député exclu du parti avec une trentaine d’autres membres il y a quelques mois. Le nouveau président régional du parti est sorti victorieux des élections avec 74 voix contre 73 pour le député Benidle. Au cours de la période avant élection, le président régional s’est engagé à « redonner vie au SDF » dans la région du « Littoral, du Moungo, de la Sanaga-Maritime au Wouri ». L’homme qui dit cumuler 31 ans comme militant du SDF est ancien maire de la commune de Douala 3è. Il sera secondé par Mathurin Byoll, élu vice-président.

Outre les présidents régionaux et leurs adjoints, d’autres postes de responsabilité ont été renouvelés au sein des différents bureaux régionaux. Ces bureaux ont reçu pour mission de veiller au respect des textes du parti et de mobiliser les militants en vue des élections prévues en 2025. Mais avant ces élections, le SDF qui a perdu son président fondateur, le chairman Ni John Fru Ndi, le 12 juin dernier, tient son congrès électif les 27, 28 et 29 octobre prochains. En prélude à la tenue de ce congrès, le parti a tenu des conférences de renouvellement des organes dans toutes les régions en terminant par l’Ouest et le Littoral.