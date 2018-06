Cameroun : le secrétaire d’État français chargé de l’Europe et des affaires étrangères entame une visite de deux jours

Une audience avec le président Paul Biya est prévue au cours de cette visite. Les deux personnalités évoqueront la crise anglophone.

Le secrétaire d’État auprès du ministère français chargé de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Baptiste Lemoyne, effectue une visite au Cameroun ces 28 et 29 juin 2018. Selon les responsables de la diplomatie française, cette visite rentre dans le cadre des liens de coopération qui existent entre le Cameroun et la France.

La crise anglophone sera au programme de la visite du diplomate français. A cet effet, il rencontrera ce jour le président Paul Biya, avec qui il échangera sur le sujet. Les deux personnalités évoqueront également les relations économiques et de coopération entre la France et le Cameroun, ainsi que les enjeux de sécurité régionale, notamment la lutte contre Boko Haram et la situation en République centrafricaine.

Jean-Baptiste Lemoyne se rendra par la suite à Buea, où il aura une nouvelle rencontre avec les autorités locales et des représentants de la société civile, avant d’effectuer une visite à l’institut africain d’études mathématiques, pôle d’excellence qui forme des étudiants venus de tout le continent.

Depuis le début de la crise en zone anglophone, la France a toujours milité pour l’instauration d’un dialogue entre les différentes parties prenantes. Lors d’une rencontre avec le président Paul Biya le 23 février dernier, l’ambassadeur de France au Cameroun, M. Gilles Thibault a souligné « la nécessité d’un dialogue approfondi » entre les différentes parties. « La violence doit être absolument bannie« , assurait-il.