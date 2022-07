Cameroun-sécurité alimentaire : l’AFD débloque plus de 3 milliards de F

L’information a été donnée à l’occasion de la signature d’un mémorandum d’entente avec le Fonds international de développement agricole (FIDA).

Le mémorandum d’entente ainsi signé, vise « une déclinaison opérationnelle au Cameroun de l’accord-cadre signé entre les deux institutions en juillet 2021 ». Les axes de ce partenariat se déclinent en trois dimensions : un dialogue stratégique réaffirmé ; le développement de synergies opérationnelles et l’identification d’opportunités de financements coordonnés.

Cette signature a eu lieu à l’occasion de la visite au Cameroun du président Emmanuel Macron, rentre dans le cadre de la mise en œuvre du pilier 3 de l’initiative FARM (Mission pour la résilience alimentaire et agricole).

Ce pilier porte sur le renforcement de la production agricole locale dans les pays vulnérables afin d’atténuer les pénuries alimentaires. Il s’agit donc d’accroître sur le moyen et long terme, la performance et la résilience des systèmes alimentaires, et notamment la capacité des petits producteurs agricoles, à résister à des chocs économiques et évènements exceptionnels, pour continuer à produire, à vendre et faire vivre leur famille.

Les deux structures (AFD et FIDA) s’engagent à maximiser les synergies entre les programmes qu’ils accompagnent, notamment par le renforcement du capital humain (de la formation professionnelle à l’insertion et l’incubation, du conseil agricole au renforcement de filières prioritaires), afin de proposer une gamme complémentaire de services aux producteurs.

Par ailleurs, le Groupe AFD et le FIDA confirment leurs stratégies d’intervention commune, en particulier le renforcement des capacités techniques et de gestion des producteurs agricoles, la productivité de l’agriculture familiale, la durabilité des pratiques agricoles, l’accès au financement des producteurs et l’investissement durable et responsable dans le secteur.