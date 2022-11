Cameroun-sécurité alimentaire : un nouveau forage de 20 millions de F dans l’Extrême-Nord

Le groupe SABC a rétrocédé ce forage de 5000 litres d’eau le 04 novembre année courante aux populations de Mozogo dans l’Extrême-Nord du pays.

Au Cameroun, l’épidémie de choléra a refait surface dans la région de l’Extrême-Nord et des décès sont même enregistrés dans les trois districts de santé parmi lesquels celui de Mokolo où se trouve le camp des réfugiés de Minawao, a alerté une agence des Nations Unies en octobre dernier, qui appelle à un soutien urgent de la communauté internationale.

En effet, le choléra se transmet par l’ingestion d’eau et d’aliments contaminés. Selon le HCR les efforts visant à améliorer rapidement l’eau, l’hygiène et l’assainissement à Minawao sont entravés par le manque de ressources. Les sources d’eau potable et les infrastructures sanitaires sont devenues insuffisantes pour la population croissante du camp, qui a presque doublé, passant de 40.000 personnes en 2015 à 75.000 actuellement.

Face à cette situation le forage rétrocédé par les brasseries arrive à point nommé. L’ouvrage équipé de 12 panneaux solaires est doté d’une bâche de stockage d’une capacité de 5 000 litres d’eau potable.

Ce forage d’une profondeur de plus de 50 mètres, souligne le groupe brassicole, permettra de « favoriser l’accès à l’eau potable à environ 20 000 personnes, lutter contre les maladies hydriques telles que le choléra, apporter de l’espoir et procurer du bonheur » aux populations de cette partie du Cameroun.

Cette dotation rentre selon les brasseries dans le cadre du programme « Journées citoyennes ». Ce programme se décline en plusieurs axes : équiper en matériel médical et en médicaments les formations sanitaires ; encourager la performance à l’école par l’octroi des bourses scolaires aux élèves ; promouvoir l’hygiène et la salubrité en milieu scolaire ; réaliser des forages dans les villages et les zones périphériques ; combattre la désertification par le reboisement ; et mener des travaux d’intérêt général au bénéfice des populations.