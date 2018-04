Cameroun : les sÃ©nateurs nommÃ©s contents de « la confiance du chef de l’Etat »

Ils ne cachent pas leur reconnaissance au chef de l’Etat et promettent de ne pas le décevoir.

Trente sénateurs ont été nommés jeudi par décret présidentiel. Ils viennent ainsi compléter l’effectif des 70 élus après le scrutin du 25 mars dernier. Ces nominations étaient très attendues, surtout après la proclamation des résultats du vote par le Conseil constitutionnel le 5 avril dernier. Dès lors, le président de la République disposait de  dix jours pour nommer les 30 personnalités devant porter à 100 le nombre de sénateurs

Le décret présidentiel de jeudi a fait réagir les reconduits, au premier rang desquels, Marcel Niat Njifenji, premier président de la première mandature des sénateurs au Cameroun. Le sénateur nommé de la région de l’Ouest a confié au quotidien Cameroon tribune : « J’étais d’abord surpris lorsqu’il [Paul Biya, le président de la République, Ndlr] m’a nommé parmi les 30 premiers sénateurs. Et sur ses instructions, le parti m’avait alors investi comme premier président du Sénat, tout le monde en était surpris. Je suis donc fort ému que le président me nomme pour cette deuxième mandature ».

Pour sa part, Réné Zé Nguélé, sénateur nommé de la région de l’Est, déclare au même journal : « J’accueille ma reconduction au Sénat avec une très grande joie. C’est une marque de confiance que le chef de l’Etat vient de me renouveler ».

Les personnalités qui font leur entrée au Sénat à la faveur du décret présidentiel de jeudi ne cachent pas non plus leur joie. Albert Mbida, enseignant de journalisme, bien connu des plateaux télé au Cameroun a été nommé pour représenter la région du Centre. « C’est une surprise. Je ne m’y attendais pas. C’est un sentiment de joie et de fierté, de voir que le président de la République, usant de ses pouvoirs discrétionnaires, a pensé à ma modeste personne », a affirmé Albert Mbida.

De son côté, Fon Chafach Isaac, sénateur du Nord-Ouest nouvellement nommé,  promet de faire tout ce qui sera en son pouvoir pour ne pas trahir la confiance du chef de l’Etat.