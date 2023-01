Cameroun-sénatoriales 2023 : 13 partis politiques en compétition

Au terme du dépôt des dossiers de candidatures auprès d’Elections Cameroon, 13 formations politiques manifestent leur intention d’obtenir des sièges par voie électorale au Sénat.

Le RDPC, l’UPC, le PCRN, l’UMS, l’UDC, la JDC, le SDF, l’ANDP, le FSNC, le MDR, l’UNDP, le FDC et l’UCDI sont les 13 partis politiques en lice pour la conquête des 70 sièges à pourvoir par élection au Sénat. Mais, seul le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) est en compétition dans les 10 régions du Cameroun. Lors du dernier scrutin sénatorial, le parti de Paul Biya a remporté 63 sièges sur les 70.

Pour conserver sa place de leader au sein de la Chambre haute du Parlement, le Rdpc se déploie sur l’ensemble du territoire. Dans la région du Sud-Ouest et dans le Sud par exemple, le parti n’a pas de concurrent. A l’Est, seule l’Undp est en course contre le Rdpc. Dans la région du Littoral, le parti au pouvoir aura deux challengers à savoir le Pcrn et l’Upc. Dans le Nord, le Fsnc et l’Undp tenteront de ravir la vedette au Rdpc.

Dans l’Adamaoua, trois partis s’opposent au Rdpc dont l’Undp, l’Upc et le Sdf. A l’Ouest, c’est l’Upc, l’Udc et l’Ums qui forment le trio pour tenter de renverser le Rdpc. A l’Extrême-Nord, quatre partis sont à la conquête des 7 sièges. Ce sont le Rdpc, l’Andp, le Mdr et l’Undp.

Par ailleurs, la région du Centre est celle qui enregistre plus de partis politiques en compétition. Il s’agit de cinq partis à savoir le Rdpc, la jdc, le Fdc, l’Ucdi et l’Upc.

En somme, outre le Rdpc qui est présent partout, l’Upc est présente dans quatre régions, l’Undp dans quatre régions, le Sdf dans deux régions. Le reste de partis sont enregistrés dans une seule région.

Au terme du dépôt des déclarations de candidatures, le conseil électoral d’Elecam procède au tri, à la vérification des pièces à fournir et des conditions à remplir. L’organe en charge de l’organisation matérielle des élections dispose de 15 jours pour rendre publique les listes de candidats acceptées et rejetées. Aux termes de l’article 131 alinéa 1 du code électoral, cette publication se fait au plus tard le 12 février 2023.