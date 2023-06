Cameroun : sept autres chefs de mission diplomatiques prennent fonction à Yaoundé

Ils ont présenté leurs lettres de créances au président de la République Paul Biya mercredi 07 juin 2023 au Palais de l’Unité.

Après les cinq diplomates reçus au Palais présidentiel le 02 juin et les six autres accueillis le 05 juin dernier, voici sept autres chefs de missions diplomatiques qui font leur entrée officielle. Il s’agit de leurs Excellences Philippe Van Damme, chef désigné de la délégation de l’Union Européenne ; Abayomi Gabriel Olonisakin, haut- commissaire désigné de la République fédérale du Nigeria ; Dalia Fayez Farag Ghubrial, Ambassadeur désigné de la République Arabe d’Egypte ; Christopher John Lamora, Ambassadeur désigné des Etats-Unis d’Amérique ; Daniel Ngassiki, Ambassadeur désigné de la République du Congo ; Patricia Maria Oliveira De Lima, Ambassadeur désigné de la République Fédérative du Brésil, et, Jeannette Marcelle Gotchanga, Ambassadeur désigné de la République Centrafricaine.

La présentation des lettres de créances de ces sept, porte à 18, le nombre de diplomates qui ont renouvelé leur engagement de poursuivre avec leur pays et organisations, les relations diplomatiques avec le Cameroun. Le lundi 05, juin 2023, le chef de l’Etat, S.E. Paul Biya, a reçu les lettres de créances de six diplomates à savoir leurs Excellences Corina Fricke, Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne ; Christian Dennys-Mcclure, Haut-Commissaire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; Martin Strub, Ambassadeur de Suisse ; Filippo Scammacca Del Murgo, Ambassadeur de la République Italienne ; Nozomu Takaoka, Ambassadeur du Japon ; et Anindya Banerjee, Haut-Commissaire de l’Inde.

Le vendredi 02 juin dernier, ce sont les ambassadeurs Armando Kote Echuca de la Guinée-équatoriale, Kim Jonghan de la Corée du Sud, Eric Jacquemin de la Belgique, Mohammed Karim Ben Becher de la Tunisie et Volkan Isikci de la Turquie qui ont ouvert ce ballet diplomatique au Palais de l’Unité.